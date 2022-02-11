Спасатели обнаружили тело второго погибшего в результате падения Ан-2 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 11 февраля. Спасатели нашли тело второго погибшего во время падения самолета Ан-2 на Камчатке.

Самолет Ан-2 потерпел крушение рядом с селом Коряки Елизовского района. Спасатели ранее обнаружили тело первой жертвы происшествия. В результате авиакатастрофы воздушное судно полностью сгорело. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов недавно заявил, что все люди, которые находились в салоне упавшего Ан-2, скончались в результате пожара.

Воздушное судно принадлежит компании «Камчатский кречет». Этот самолет занимался перевозкой грузов. Информацией об авиакатастрофе с сотрудниками МЧС поделились очевидцы.