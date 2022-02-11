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Упавший на Камчатке самолет Ан-2 полностью сгорел в результате катастрофы

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 04:42
Происшествия
Упавший на Камчатке самолет Ан-2 полностью сгорел в результате катастрофы
wikipedia.org  /  Aleksandr Markin / CC BY-SA 2.0

Петропавловск-Камчатский, 11 февраля. Самолет Ан-2, который потерпел крушение на Камчатке, нашли сотрудники спасательных служб. Воздушное судно в результате авиакатастрофы полностью сгорело. Соответствующей информацией поделился губернатор Владимир Солодов.

Сотрудники спасательных служб обнаружили одно тело члена экипажа. В данный момент идут поиски второго.

Воздушное судно принадлежит компании «Камчатский кречет». Ан-2 занимался перевозкой грузов. Глава региона добавил, что люди, находившиеся в самолете, скончались в результате пожара.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 потерпел крушение около села Коряки Елизовского района. Катастрофу заметили очевидцы.

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смерть падение ан-2
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