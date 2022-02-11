Упавший на Камчатке самолет Ан-2 полностью сгорел в результате катастрофы

Петропавловск-Камчатский, 11 февраля. Самолет Ан-2, который потерпел крушение на Камчатке, нашли сотрудники спасательных служб. Воздушное судно в результате авиакатастрофы полностью сгорело. Соответствующей информацией поделился губернатор Владимир Солодов.

Сотрудники спасательных служб обнаружили одно тело члена экипажа. В данный момент идут поиски второго.

Воздушное судно принадлежит компании «Камчатский кречет». Ан-2 занимался перевозкой грузов. Глава региона добавил, что люди, находившиеся в самолете, скончались в результате пожара.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 потерпел крушение около села Коряки Елизовского района. Катастрофу заметили очевидцы.