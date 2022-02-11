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Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам миграционной политики

Политика
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам миграционной политики
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 11 февраля. Президент России Владимир Путин поставил подпись в указе о создании Межведомственной комиссии Совбеза по совершенствованию государственной миграционной политики.

Документ распространен на официальном сайте правовой информации. Также утверждаются комиссии и члены ее состава. В документе сказано, что комиссии придется проводить анализ ситуации с мигрантами на территории страны с учетом национальной безопасности.

Председателем комиссии назначили заместителя главы Совбеза Дмитрия Медведева. В состав структуры также вошли генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает «Царьград».

Путин ранее подписал закон о доиндексации пенсионных выплат в 2022 году на 8,6%. Документ опубликован на сайте правовых сведений.

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