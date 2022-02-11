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IT-эксперт Маляревский сообщил об использовании мошенниками рассылок о ковидных выплатах

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 04:18
Общество
IT-эксперт Маляревский сообщил об использовании мошенниками рассылок о ковидных выплатах
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Москва, 11 февраля. Всплеск заболеваемости COVID-19 в России, вызванный омикрон-штаммом, может сыграть на руку мошенникам, которые будут использовать ковидные выплаты в своих махинациях, заявил IT-журналист, обозреватель портала Computer Reseller News Александр Маляревский.

Специалист отметил, что злоумышленники очень изобретательны, поэтому всегда прибегают к самым разнообразным способам по выуживанию частной информации. При этом, по его словам, они зачастую используют в своих мошеннических схемах новостную повестку.

«Сейчас новостная повестка опять включает в себя COVID-19, поэтому мошенники обязательно будут активно это использовать, активно давить на ковидные выплаты, на ковидные льготы и так далее», — сообщил Маляревский в беседе с радио Sputnik.

Ранее стало известно, что мошенники начали похищать средства россиян с помощью QR-кодов, в которых содержатся сведения о счете клиента.

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мошенники коронавирус ковидные выплаты
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