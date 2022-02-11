Мария Захарова посоветовала Западу не путать российские территории с украинскими

Москва, 11 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала западным политикам больше не путать российские территории с украинскими, так как подобная ошибка может оказаться фатальной.

В ходе встречи с главой МИД Великобритании Лиз Трасс в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров спросил Трасс, признает ли она суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Перед этим она заявляла о необходимости отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на своей же территории. Об этом пишет ТАСС.

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — ответила Лиз Трасс на вопрос своего коллеги.

Посол Великобритании в Москве Дебора Боннерт вмешалась в дискуссию и объяснила Трасс, что речь идет о регионах России, а не Украины. После этого глава МИД Великобритании признала, что перепутала эти территории с украинскими.

«Она [глава МИД Великобритании Лиз Трасс] прокомментировала это сама, она сказала, что она перепутала Украину с Россией. Главное, чтобы это просто не повторялось, потому что они так часто говорят об Украине, и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными», — высказалась Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Ранее Анатолий Вассерман назвал визит Лиз Трасс в Москву паломничеством. По прибытии она заехала в Александровский сад и возложила цветы на могилу Неизвестного солдата.