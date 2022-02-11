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Самолет Ан-2 потерпел крушение на Камчатке

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 04:36
Происшествия
Самолет Ан-2 потерпел крушение на Камчатке
wikipedia.org  /  Dmitry A. Mottl / CC BY-SA 3.0

Петропавловск-Камчатский, 11 февраля. Самолет Ан-2, по предварительной информации, потерпел крушение на территории Камчатки. Соответствующей информацией поделились в МЧС.

Сотрудники спасательного ведомства в данный момент направляются к месту происшествия. Инцидент произошел днем 11 февраля. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю получило информацию от очевидцев, наблюдавших падение легкомоторного воздушного судна. Авиакатастрофа произошла около села Коряки Елизовского района.

Ранее легкомоторный самолет упал в Алтайском крае. В результате происшествия пострадали два человека.

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