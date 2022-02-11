Энергетический регулятор обвинил компании Ахметова и Коломойского в кризисе на Украине

Киев, 11 февраля. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), обвинила компании бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского ДТЭК и «Юнайтед Энерджи» в создании кризиса на энергорынке.

В начале февраля при запуске в работу 15 блоков АЭС и снижении потребления электроэнергии в энергосистеме возник профицит электроэнергии. Это привело к снижению цены на рынке на сутки вперед (РСВ). Об этом сообщает пресс-служба в Facebook.

«Но эта ситуация была значительно усугублена участниками рынка, обладающими большой рыночной властью. Важно отметить, что в январе суммарный спрос на РСВ со стороны двух структур: группы ДТЭК (вместе с аффилированными компаниями) и компании "Юнайтед Энерджи" составлял 77% всего спроса. А предложение НАЭК "Энергоатом" на РСВ составляло 42% всего предложения», — говорится в сообщении.

Ранее украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский заявил, что ставка Евросоюза на покупку газа на спотовом рынке стала шагом к краху экономики Украины, лишив ее шансов на развитие. Энергетический кризис и вызванные им проблемы в экономике обошлись Украине очень дорого.