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Киселев посмеялся над предложением Нацсовета Украины внести его в черный список

Общество
Киселев посмеялся над предложением Нацсовета Украины внести его в черный список
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 февраля. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Владимир Киселев ответил на предложение Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания внести его в черный список.

Киселев назвал такое предложение подтверждением того, что власти Украины живут в мире болезненных иллюзий. Журналист считает утверждение смешным. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я уже и так под украинскими санкциями, так что это желание внести мое имя в черный список Министерства культуры просто вызывает хохот. Теперь буду ждать новых санкций и от других отраслевых ведомств — вплоть до Министерства сельского хозяйства. Жаль, что украинское государство довело себя до такой степени уязвимости, что чувствует угрозу от журналиста», — сказал он.

Ранее польские власти приняли решение внести российского депутата Виталия Милонова в черный список. Российский парламентарий попал в визовый санкционный список. На данный момент ему запрещен въезд на территорию стран Европейского союза и шенгенского договора.

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украина киселев черный список
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