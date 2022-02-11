Следком возбудил дело после падения глыбы льда на детскую коляску в Ленобласти

Луга, 11 февраля. Сотрудники правоохранительных органов города Луга Ленинградской области по итогу доследственной проверки по сообщению о падении ледяной глыбы на детскую коляску возбудили уголовное дело. Соответствующей информацией поделился источник ФАН в правоохранительных органах.

Следственно-оперативная группа приехала на место происшествия. Сотрудники также осмотрели крышу дома. В результате было установлено, что объект не очищен и имеет большой слой снега и наледи.

Все это создает настоящую угрозу для жизни и здоровья жителей. При этом горожане много раз призывали соответствующие службы обратить на это внимание, однако ситуация не изменилась. В результате 7 февраля текущего года ледяная глыба упала на женщину и детскую коляску с ребенком. Девушка отделалась травмами. При этом глыба также повредила коляску.

Ранее в Петербурге с крыши упала рабочий, который чистил кровлю от наледи. Происшествие произошло около дома по Литейному проспекту, сообщает «Царьград».

Упавшая наледь недавно чуть не убила 17-летнюю девушку. Инцидент произошел в Твери. Правоохранители начали проверку.