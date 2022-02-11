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Козак заявил об отсутствии ощутимых результатов после встречи в «нормандском формате»

Политика
Козак заявил об отсутствии ощутимых результатов после встречи в «нормандском формате»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Берлин, 11 февраля. Разговор политических советников в «нормандском формате» на территории Берлина закончился без ощутимых результатов. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

Козак заявил, что переговоры длились на протяжении почти девяти часов. По его словам, встреча, к сожалению, закончилась без каких-либо видимых, ощутимых результатов, которые были бы выражены в документах.

Замглавы Администрации президента России также подчеркнул, что политические советники пытались согласовать итоговое заявление переговоров, отталкиваясь от прошлой беседы, которая состоялась в Париже 26 января. Однако стороны не смогли преодолеть разногласия в ходе последнего разговора.

Козак после встречи в Париже заявил, что во время переговоров 26 января стороны провели инвентаризацию разных прочтений минских договоренностей, передает «Царьград».

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