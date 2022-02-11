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Макрона принудили соблюдать социальную дистанцию с Путиным из-за отказа сдавать ПЦР-тест

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 02:51
Политика
Макрона принудили соблюдать социальную дистанцию с Путиным из-за отказа сдавать ПЦР-тест
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался сдать в Москве ПЦР-тест на коронавирус, из-за чего его отделили от российского лидера Владимира Путина длинным столом. Об этом сообщил анонимный источник в Елисейском дворце.

Переговоры глав государств состоялись в понедельник. Президенты обсудили во время встречи ситуацию вокруг Украины. При этом Путин и Макрон сидели по разные стороны четырехметрового стола.

По словам источника в окружении французского лидера, он мог сдать ПЦР-тест на COVID-19 и приблизиться к Путину, либо отказаться, но соблюдать социальную дистанцию.

«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», — отметил он.

Ранее издание «Царьград» сообщило, что французский лидер Эммануэль Макрон обещал позвонить президенту России послед визита в Киев. Однако главы государств пока что не созванивались.

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