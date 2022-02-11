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Певец Стинг продал полный каталог своих песен компании Universal Music Publishing Group

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 02:49
Шоу-бизнес
Певец Стинг продал полный каталог своих песен компании Universal Music Publishing Group
wikipedia.org

Лондон, 11 февраля. Universal Music Publishing Group купила у британского певца Стинга полный каталог его музыкальных произведений. Об этом говорится в сообщении компании.

Контракт исполнителя и компании подтверждает право Universal получать все будущие доходы от публикации его песен. Кроме того, она будет обладать всеми авторскими правами на его произведения.

«Это историческое и всеобъемлющее соглашение на каталог одного из самых коммерчески успешных и признанных критиками авторов песен за последние полвека включает в себя все сольные работы Стинга, а также работы с группой The Police», - говорится в сообщении Universal.

Компания при этом не раскрывает сумму соглашения. Журнал People сообщает, что сделка оценивается в 300 млн долларов.

Ранее стало известно, что актриса «Ленкома Марка Захарова» Александра Захарова подала два иска в Тверской и Мещанский районные суды о защите прав, смежных с авторскими, и о защите интеллектуальной собственности на ООО «Мкаяна» и Валерия Янкловича.

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авторские права sting Universal Music
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