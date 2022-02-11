Певец Стинг продал полный каталог своих песен компании Universal Music Publishing Group

Лондон, 11 февраля. Universal Music Publishing Group купила у британского певца Стинга полный каталог его музыкальных произведений. Об этом говорится в сообщении компании.

Контракт исполнителя и компании подтверждает право Universal получать все будущие доходы от публикации его песен. Кроме того, она будет обладать всеми авторскими правами на его произведения.

«Это историческое и всеобъемлющее соглашение на каталог одного из самых коммерчески успешных и признанных критиками авторов песен за последние полвека включает в себя все сольные работы Стинга, а также работы с группой The Police», - говорится в сообщении Universal.

Компания при этом не раскрывает сумму соглашения. Журнал People сообщает, что сделка оценивается в 300 млн долларов.

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