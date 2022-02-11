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Экономист Сорокина напомнила о выплате страховой пенсии по старости

Экономика
Экономист Сорокина напомнила о выплате страховой пенсии по старости
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 февраля. Некоторые россияне могут претендовать на выход на пенсию по достижению 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для мужчин, сообщила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

При этом необходимо иметь страховой стаж не менее 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Они могут рассчитывать на страховую пенсию на 24 месяца ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста.

«Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, например, относятся работники, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам», — подчеркнула Сорокина в беседе с «Прайм».

Ранее издание «Царьград» сообщило, что российские пенсионеры могут рассчитывать на «автоматическую» выплату в 13 тысяч рублей.

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старость пенсия страховые выплаты
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