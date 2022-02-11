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Байден призвал граждан США срочно покинуть Украину
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 11 февраля. Американским гражданам необходимо срочно покинуть Украину. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Байден сообщил, что не существует сценариев, при которых бы предполагалась отправка американских войск на украинскую территорию для эвакуации граждан США. По словам президента, в случае конфликта между Вашингтоном и Москвой начнется «мировая война».

Ранее американский Госдеп также призвал граждан США покинуть украинскую территорию. Ведомство для этого посоветовало использовать частные виды транспорта.

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