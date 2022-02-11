Умные колонки могут угрожать конфиденциальности разговоров

Москва, 11 февраля. Партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал об опасности «умных колонок» для конфиденциальности.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что сама суть данных устройств подразумевает постоянное подключение к интернету и поиск в ней информации. По его словам, это несет повышенный риск утечек конфиденциальных разговоров.

«Степень риска напрямую зависит от производителя и его добросовестности в части защиты персональных данных пользователей», — указал Мясоедов.

Специалист отметил, что чем компактнее и дешевле прибор, тем меньше задач он способен решить самостоятельно. Эксперт напомнил, что разработчики умных колонок виртуально подписывают пользовательское соглашение, позволяющее им изучать записи в нужном для них ключе.

Получаемых данных очень много и хранятся они в сложном формате. Собеседник агентства отметил, что вероятность компрометации личной информации не очень велика, разве что для целей таргетированной рекламы.

Умные колонки не несут прямой угрозы потребителям. Однако Мясоедов не рекомендует обсуждать около умных устройств конфиденциальные вопросы.

Ранее сообщалось, что спрос на «умные» колонки среди россиян вырос в 2,6 раза по итогам 2021 года. Их реализация впервые составила свыше миллиона единиц.