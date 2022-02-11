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Немов призвал поддержать Валиеву на фоне обвинений в допинге

Спорт
Немов призвал поддержать Валиеву на фоне обвинений в допинге
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 11 февраля. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов призвал поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву на фоне допингового скандала на ОИ в Пекине.

Валиева приехала на Олимпийские игры в отлично форме и «выше всех своих конкуренток на голову». Об этом Немов заявил на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

«Здесь наша с вами задача в том, чтобы поддержать (Валиеву. — Прим. ФАН)... Всегда была борьба, потому что мы конкурентоспособные, мы сильные, (соперники. — Прим. ФАН) ждут, пока мы где-то за какую-то линию зайдем, где-то упадем или ошибемся», — сказал гимнаст.

Ранее сообщалось, что спортсменку подозревают в употреблении допинга. Камила Валиева может не принять участие в дальнейших соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Проба фигуристки, сданная в декабре, показала наличие микро-дозы запрещенной субстанции.

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