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Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Политика
Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Украину
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 11 февраля. Госдеп порекомендовал сейчас гражданам США покинуть Украину.

Госдепартамент США предложил использовать частные виды транспорта. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что межведомственная делегация США находится в Европе для согласования аспектов ответа западных стран на возможную эскалацию ситуации вокруг Украины. Делегация США включает представителей американских федеральных ведомств, в том числе министерства финансов и Госдепартамента США, уточнил Прайс.

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