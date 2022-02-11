Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Вашингтон, 11 февраля. Госдеп порекомендовал сейчас гражданам США покинуть Украину.

Госдепартамент США предложил использовать частные виды транспорта. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что межведомственная делегация США находится в Европе для согласования аспектов ответа западных стран на возможную эскалацию ситуации вокруг Украины. Делегация США включает представителей американских федеральных ведомств, в том числе министерства финансов и Госдепартамента США, уточнил Прайс.