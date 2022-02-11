Сноубордист Уайлд рассказал о провокациях американских журналистов на фоне допинг-скандалов

Пекин, 11 февраля. Сноубордист из России Вик Уайлд поддержал фигуристку Камилу Валиеву и рассказал о провокациях американских журналистов на тему допинга.

Сноубордист столкнулся с давлением перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане на фоне допингового скандала. Об этом Уайлд рассказал в сториз Instagram.

«Перед Играми-2018 мне постоянно звонили журналисты, в основном американские, и рассказывали, что я попал в какие-то подозрительные списки по допингу. И что я должен сам во всем признаться. Оказалось, что они блефовали, чтобы я дал интервью с целью рассказать что-то плохое о российском спорте. Плюс шли разговоры о том, допустят ли вообще Россию до Олимпиады», — поделился спортсмен.

Уайлд признался, что поехал на Олимпийские игры вымотанный. Он добавил, что понимает, в каком стрессе находится Валиева и пожелал ей удачи.

Ранее ISU прокомментировал ситуацию с допинг-пробой россиянки Валиевой. ISU не имеет права разглашать сведения о возможном нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом пресс-служба организации сообщила в заявлении на официальном сайте.