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Российская ракета с британскими спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Куру

  /   Обновлено: 11 февраля 2022 00:01
Наука
Российская ракета с британскими спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Куру
Pr Scr twitter.com

Москва, 11 февраля. Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане со спутниками OneWeb на борту.

Ракета-носитель успешно стартовала с космодрома, имея на борту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Запуск был осуществлен в 21:09 по московскому времени со стартовой площадки в Южной Америке. Выведение спутников связи займет 3 часа 33 минуты, а их отделение пройдет в девять этапов.

Ранее глава NASA Билл Нельсон сообщил, что с нетерпением ждет личной встречи со своим коллегой, директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным для обсуждения возможных будущих совместных проектов в космической отрасли. Сейчас Нельсон вынужден решать вопросы с директором Роскосмоса по телефону из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Также глава NASA добавил, что это важно не только для NASA, но и для всего американского правительства.

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