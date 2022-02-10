Лондон обнародовал поправки к законопроекту о санкциях против Москвы

Лондон, 10 февраля. Британский парламент одобрил поправки к Закону о санкциях против России, который позволяет вводить ограничения в отношении более широкого круга лиц и компаний.

Поправки были представлены на рассмотрение в четверг. Они уже вступили в силу. В предыдущем санкционном режиме против России британское правительство могло вводить санкции только против тех, кто напрямую, по ее мнению, вовлечен в «дестабилизацию» ситуации на Украине.

Сейчас критерии определения таких лиц и предприятий расширены. Под санкциями могут оказаться лица и предприятия, которые стратегически и экономически важны для России. В пояснительной записке указано, что «вовлеченными лицами» теперь будут считаться те, кто получает выгоду от российского правительства или поддерживает его.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пригрозила России незапуском «Северного потока — 2». Газопровод не заработает в случае «вторжения» России на Украину, отметила она. Однако Россия неоднократно отрицала обвинения Украины и Запада в якобы «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.