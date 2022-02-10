Принц Гарри подчеркнул важность наследия принцессы Дианы в борьбе с ВИЧ

Лондон, 10 февраля. Принц Гарри принял участие в видеоконференции с игроком в регби Гаретом Томасом, в ходе которой обсудил наследие принцессы Дианы в области пропаганды борьбы с ВИЧ.

Американский спортсмен в 2019 году объявил о том, что у него вирус иммунодефицита человека. После этого он основал компанию по борьбе с известным заболеванием. Ее поддержал и принц Сассекский. Об этом пишет Fox News.

«То, что сделала моя мама, и то, что сделали многие другие люди в то время, заключалось в том, чтобы разрушить эту стену. Чтобы распахнуть дверь и сказать "Нет" когда люди страдают, тогда нам нужно узнать больше, и если есть стигматизация, которая играет в этом такую большую роль, то, что нам действительно нужно сделать, так это больше говорить об этом», — отметил Гарри.

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Он добавил, что в годы его матери многие люди не понимали, насколько опасен ВИЧ. По его мнению, даже если человек уверен, что он не входит в группу риска, ему все равно следует проходить тест.

«У каждого из нас есть долг или, по крайней мере, возможность пройти тестирование самостоятельно, чтобы всем остальным было легче пройти тестирование. Это, несомненно, спасет жизнь или, по крайней мере, побудит кого-то, кто живет в страхе, сделать шаг вперед и узнать свой собственный статус, что, в свою очередь, спасет жизнь», — резюмировал герцог Сассекский.

Ранее стало известно, что принц Чарльз позвонил своему младшему сыну Гарри, чтобы лично сообщить ему радостную новость. Речь идет о возможном титуле супруги сына королевы Великобритании Елизаветы II.