ЛДПР опровергла сообщения об ухудшении здоровья Жириновского

Москва, 10 февраля. Фракция ЛДПР опровергла сообщения о том, что лидер партии Владимир Жириновский «перестал узнавать окружающих» из-за коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что заболевший COVID-19 Жириновский «перестал узнавать окружающих». В ЛДПР опровергли эту информацию, передает РИА Новости.

Пресс-служба партии сообщила, что глава ЛДПР Владимир Жириновский вернется к активной работе в ближайшем времени. Сведения СМИ о состоянии здоровья политика сильно преувеличены и ориентированы на эффект «сенсации», говорится в сообщении. Пресс-служба ЛДПР подтвердила, что Жириновский регулярно изучает прессу и дает поручения по телефону.

О болезни Жириновского в Кремле впервые рассказал официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков. Он проинформировал российского лидера Владимира Путина о заражении депутата коронавирусом.