Бедные города США могут остаться «за бортом» инфраструктурного «плана Байдена»

Вашингтон, 10 февраля. Несмотря на усилия администрации Байдена по продвижению крупнейшего инфраструктурного проекта в США с 1960-х годов, наиболее бедные общины страны могут остаться за бортом этого плана.

Многие аналитики указывают, что значительная часть финансирования инфраструктурного плана стоимостью 1 трлн долларов, который был принят Конгрессом США прошлым летом, будет распределяться через правительства штатов. Выделение этих средств, которые суммарно составят более 500 млрд долларов, будет производиться на конкурсной основе. То есть для получения финансирования общины должны будут разработать и представить соответствующие проекты, под реализацию которых и будут выделяться деньги.

Однако проблема многих бедных общин состоит в том, что у них нет ресурсов для разработки таких проектов. Более того, постоянное сокращение фондов и штатов привело к тому, что такие общины сталкиваются с большими трудностями в оформлении необходимых документов и подаче заявок для участия во многих федеральных программах.

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По данным Министерства труда США, с начала пандемии COVID-19 местные органы власти сократили 3,7% своих административных должностей. По словам Шанны Драхайм из Мичиганской муниципальной лиги, одна из пяти общин Мичигана пропустила первый раунд федеральной помощи по борьбе с коронавирусом, потому что не знала, как заполнить документы.

В связи с этим многие исследователи считают, что маленькие общины, не обладающие необходимыми ресурсами и политическими связями в правительствах штатов, не смогут конкурировать с крупными городами и рискуют остаться без денег. Это приведет к еще большему расслоению между жителями различных регионов страны.

«Во многих случаях разница в возможностях будет подавляющей и может фактически благоприятствовать крупным процветающим мегаполисам», — считает профессор Университета Дрексель Брюс Кац.

Многие муниципалитеты вынуждены привлекать сторонних специалистов в надежде выиграть финансирование. Город Мейсон, штат Мичиган, выделил около 40 тысяч долларов на то, чтобы нанять консультанта для подачи заявки на финансирование модернизации своей канализационной системы. И это существенные расходы для сообщества из 8300 человек. Тем более, что подача заявки не гарантирует выделение необходимых финансов.

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«Это делает очень сложным для небольших сообществ позиционировать себя так, чтобы быть конкурентоспособными», — говорит сити-менеджер Дебора Стюарт.

Это подтверждает и статистика. Академические исследования показали, что федеральные гранты на решение проблемы бездомных и железнодорожные субсидии с большей вероятностью выделяются сообществам, которые могут показать, что они будут эффективно использовать деньги, а не тем, кто в них больше всего нуждается.

В прошлом финансовом году 11 округов получили 50% конкурсных грантов, предоставленных агентствами, которые будут покрывать большую часть расходов на инфраструктуру.

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В то же время многие из новых грантовых программ включают выделение средств для «неблагополучных» общин, которые пострадали от бедности, загрязнения окружающей среды или расовой дискриминации. Администрация Байдена требует, чтобы по крайней мере 40% ее расходов на внедрение «зеленой» энергетики и борьбу с изменениями климата шли этим районам.

Белый дом на прошлой неделе выпустил 461-страничное руководство, в котором описываются возможности финансирования инфраструктурной программы. Сам Байден встречается с мэрами городов и другими местными лидерами в рамках кампании по продвижению инфраструктурного плана. Перед одним из таких визитов в городе Питтсбург произошло обрушение моста, в результате которого несколько человек получили травмы.