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Нобелевский лауреат Айра Хелфанд описал «чудовищный» сценарий украинского военного конфликта

Политика
Нобелевский лауреат Айра Хелфанд описал «чудовищный» сценарий украинского военного конфликта
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 10 февраля. Лауреат Нобелевской премии из США Айра Хелфанд описал «чудовищный» сценарий развития военного конфликта между Россией и Украиной, который может окончиться применением ядерного оружия.

Хелфанд считает, что нынешний кризис между Украиной и Россией угрожает всей планете чудовищными последствиями, если стороны не изменят свой подход по отношению друг к другу. Об этом учёный написал в статье для The Nation.

Автор статьи предположил последствия вероятного вооруженного конфликта Москвы и Киева на фоне украинского кризиса. По словам ученого, столкновение с использованием обычного вооружения приведет к гуманитарной катастрофе с тысячами жертв и неисчислимым количеством беженцев. Также Хелфанд предостерег, что выход конфликта за пределы Украины спровоцирует НАТО вступить в боевые действия и это повлечет за собой реальную угрозу применения ядерного оружия.

Ученый акцентировал, что Россия обладает 3500 единицами ядерного оружия, а США с союзниками по НАТО имеют 2150 готовых к использованию боеголовок.

«Российские ракеты СС-18 M6 с 460 термоядерными зарядами имеют мощность от 500 до 800 килотонн, а установленная на американских подводных лодках Trident боеголовка W88 — 455 килотонн», — уточнил Айра Хелфанд.

Также в своей статье ученый написал о десятках миллионах жертв с обеих сторон в случае использования ядерного оружия сторонами конфликта, ссылаясь на отчет 2002 года.

«Еще катастрофичнее будут глобальные климатические изменения», — продолжил Хефланд.

Ученый также подчеркнул, что совокупно все эти факторы приведут к концу современной человеческой цивилизации.

«Чудовищность риска, присущего нынешнему психологическому поединку между США и Россией, требует фундаментальных изменений в их отношении друг к другу, а также в не менее напряженных отношениях США с Китаем», — написал автор в своей статье.

Лауреат Нобелевской премии Айра Хелфанд призвал отказаться от «игры на выбывание» ради выживания человечества и указал на необходимость решить текущие разногласия мирным путём.

За последнее время в западных СМИ появилось множество сообщений о якобы готовящемся военном вторжении Кремля на территорию Украины, но в России уже ни раз опровергли эти беспочвенные заявления.

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