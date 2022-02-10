Нобелевский лауреат Айра Хелфанд описал «чудовищный» сценарий украинского военного конфликта

Вашингтон, 10 февраля. Лауреат Нобелевской премии из США Айра Хелфанд описал «чудовищный» сценарий развития военного конфликта между Россией и Украиной, который может окончиться применением ядерного оружия.

Хелфанд считает, что нынешний кризис между Украиной и Россией угрожает всей планете чудовищными последствиями, если стороны не изменят свой подход по отношению друг к другу. Об этом учёный написал в статье для The Nation.

Автор статьи предположил последствия вероятного вооруженного конфликта Москвы и Киева на фоне украинского кризиса. По словам ученого, столкновение с использованием обычного вооружения приведет к гуманитарной катастрофе с тысячами жертв и неисчислимым количеством беженцев. Также Хелфанд предостерег, что выход конфликта за пределы Украины спровоцирует НАТО вступить в боевые действия и это повлечет за собой реальную угрозу применения ядерного оружия.

Ученый акцентировал, что Россия обладает 3500 единицами ядерного оружия, а США с союзниками по НАТО имеют 2150 готовых к использованию боеголовок.

«Российские ракеты СС-18 M6 с 460 термоядерными зарядами имеют мощность от 500 до 800 килотонн, а установленная на американских подводных лодках Trident боеголовка W88 — 455 килотонн», — уточнил Айра Хелфанд.

Также в своей статье ученый написал о десятках миллионах жертв с обеих сторон в случае использования ядерного оружия сторонами конфликта, ссылаясь на отчет 2002 года.

«Еще катастрофичнее будут глобальные климатические изменения», — продолжил Хефланд.

Ученый также подчеркнул, что совокупно все эти факторы приведут к концу современной человеческой цивилизации.

«Чудовищность риска, присущего нынешнему психологическому поединку между США и Россией, требует фундаментальных изменений в их отношении друг к другу, а также в не менее напряженных отношениях США с Китаем», — написал автор в своей статье.

Лауреат Нобелевской премии Айра Хелфанд призвал отказаться от «игры на выбывание» ради выживания человечества и указал на необходимость решить текущие разногласия мирным путём.

За последнее время в западных СМИ появилось множество сообщений о якобы готовящемся военном вторжении Кремля на территорию Украины, но в России уже ни раз опровергли эти беспочвенные заявления.