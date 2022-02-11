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Сотни перелетных птиц внезапно обнаружили мертвыми в Мексике

Видео

Зоологическая трагедия произошла в мексиканской столице. Несколько сотен птиц погибли по неизвестным обстоятельствам.

В Сети появилась странная запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как над частным домом пролетает огромная стая желтоголовых трупиалов. Однако в один момент из пернатого облака начали падать птицы. Они остались разбросанными по тротуару и проезжей части.

На данным момент причина инцидента остается тайной. Орнитологи не видят очевидной причины произошедшего.

Ученые рассматривают сразу несколько противоречащих друг другу версий. Первая — птицы попали в ядовитое облако. Вторая — пернатые врезались в линию электропередач и погибли на месте. И третья — в воздухе желтоголовые трупиалы совершили неудачный маневр. Детали происшествия выясняются.

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