Жители Саратова уже четвертый год живут в аварийном доме

Жители дома №188 на улице Огородной в Саратове вынуждены терпеть изрядные неудобства, связанные с тем, что их пятиэтажка находится в аварийном состоянии.

Платежки за отопление приходят жителям аварийного дома ежемесячно, но как таковое отопление практически отсутствует. Ситуация усугубляется тем, что стены здания прогнили насквозь, в них образовалось множество дыр и щелей. Через эти отверстия в квартиры в большом количестве проникает не только холодный воздух, но и вредная живность.

«Клоповый домик. Уже два раза все это мы травили, и они постоянно вылезают: вот оно все, везде отрава лежит, все в отраве», — жалуется жительница аварийного дома Светлана Нестерова.

Из-за проблем с обветшалой проводкой в здании не раз случались пожары. Подъезд покрыт черной копотью, а ремонт никто делать не хочет. Многие жители вынуждены ночевать в теплой одежде, боясь оставлять электрическую технику включенной.

«Вот мы день и ночь на обогревателях. Отопления ноль, можно сказать, еле-еле, зато платим за это все 2100 рублей почти что за одно отопление», — рассказала жительница аварийного дома Татьяна Жестакова.

Дом был признан аварийным четыре года назад. Постояльцы не раз обращались в администрацию за помощью. Там им ответили, что здание по каким-то причинам не попало под программу реновации. Глава администрации Заводского района Саратова Олег Курицын заявил, что у этого дома на данный момент отсутствует управляющая компания.

«Здесь у нас случаются аварии как на системах теплоснабжения, так и в принципе с электроэнергией ситуация обстоит не очень хорошо. Мы эти вопросы решаем оперативно, находимся на связи с нашими жителями. Только на прошлой неделе мы устраняли здесь две коммунальные аварии, которые были связаны с порывом системы теплоснабжения», — заявил глава администрации.

В аварийном здании на данный момент проживает около 400 человек. Администрация находится на постоянной связи с комитетом ЖКХ и самими жильцами. На вызовы они отвечают оперативно, устраняя неполадки систем водоснабжения, канализации и электрификации здания.