Память о неразделенной любви можно скормить волкам в США

Необычную акцию ко дню святого Валентина организовали сотрудники приюта для диких животных в штате Пенсильвания. За символическую плату они предлагают своим клиентам — скормить волкам печенье с именем бывшего возлюбленного.

День всех влюбленных не за горами, но для некоторых этот праздник не самый счастливый. Особенно для тех, кто пережил неудачные отношения, поссорился или расстался со второй половинкой, или же стал жертвой неразделенной любви. Приют для диких животных в Пеннс-Крик придумал необычную терапию для всех, кто оказался в преддверии дня святого Валентина с разбитым сердцем.

«Бросьте бывшую на съедение волкам! Да, все просто. Это наша небольшая изюминка в день святого Валентина», — сказала совладелица приюта Дженнифер Маттив.

Чтобы избавиться от горького чувства, нужно всего лишь пожертвовать немного средств организации. В свою очередь сотрудники центра скормят своим постояльцам-волкам, печенье с именами бывших любовников и заклятых врагов.

«Всего за пять долларов вы можете купить угощение для собаки или волка, приготовленное одним из наших волонтеров, и мы назовем это печенье любым именем. Мы поможем вам развеселиться и избавим от грусти», — отметила Дженнифер.

Необычная идея пришла сотрудникам приюта, чтобы собрать дополнительные средства для животных. Акция стала популярной среди жертв неразделенной любви.

«Мы проводим это уже третий год подряд. В прошлом году мы собрали около 200 долларов, это конечно не так много, но это помогает нам, а также это просто весело. Так что акция удалась», — сказала девушка.

За несколько дней, с момента объявления акции, в приют уже обратились более десяти человек. Все они пожертвовали деньги и прислали имена своих бывших. Волки остались сыты и довольны, а клиенты получили моральное удовлетворение.