Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 февраля 11:01
11:00
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 11 февраля, праздники, факты, люди
10:58
Армия
Байден объяснил отказ от переброски ВС США на Украину угрозой третьей мировой войны
10:57
Общество
Врач Романенко призвала отказаться от жаропонижающих средств при «Омикроне»
10:57
Общество
Врачи NHS заявили, что признаки высокого холестерина можно увидеть на ногах
10:57
Политика
Центральный аппарат ЛДПР сообщил последнюю информацию о состоянии Жириновского
10:56
Политика
Захарова назвала переговоры Лаврова и Трасс «озвучиванием твитов» со стороны Британии
10:55
Экономика
Бывший руководитель «Нафтогаза» указал на ошибки нового правления
10:51
Политика
Президент США Байден в интервью телеканалу NBC перепутал Афганистан и Украину
10:49
Армия
Политолог Дудчак: Украина может пожертвовать одним кораблем для новой провокации против РФ
10:47
Политика
Почему ООН продолжает поддерживать главу нелегитимного Правительства национального единства Ливии
Все новости

Память о неразделенной любви можно скормить волкам в США

Видео

Необычную акцию ко дню святого Валентина организовали сотрудники приюта для диких животных в штате Пенсильвания. За символическую плату они предлагают своим клиентам — скормить волкам печенье с именем бывшего возлюбленного.

День всех влюбленных не за горами, но для некоторых этот праздник не самый счастливый. Особенно для тех, кто пережил неудачные отношения, поссорился или расстался со второй половинкой, или же стал жертвой неразделенной любви. Приют для диких животных в Пеннс-Крик придумал необычную терапию для всех, кто оказался в преддверии дня святого Валентина с разбитым сердцем.

«Бросьте бывшую на съедение волкам! Да, все просто. Это наша небольшая изюминка в день святого Валентина», — сказала совладелица приюта Дженнифер Маттив.

Чтобы избавиться от горького чувства, нужно всего лишь пожертвовать немного средств организации. В свою очередь сотрудники центра скормят своим постояльцам-волкам, печенье с именами бывших любовников и заклятых врагов.

«Всего за пять долларов вы можете купить угощение для собаки или волка, приготовленное одним из наших волонтеров, и мы назовем это печенье любым именем. Мы поможем вам развеселиться и избавим от грусти», — отметила Дженнифер.

Необычная идея пришла сотрудникам приюта, чтобы собрать дополнительные средства для животных. Акция стала популярной среди жертв неразделенной любви.

«Мы проводим это уже третий год подряд. В прошлом году мы собрали около 200 долларов, это конечно не так много, но это помогает нам, а также это просто весело. Так что акция удалась», — сказала девушка.

За несколько дней, с момента объявления акции, в приют уже обратились более десяти человек. Все они пожертвовали деньги и прислали имена своих бывших. Волки остались сыты и довольны, а клиенты получили моральное удовлетворение.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Память о неразделенной любви можно скормить волкам в США
день святого валентина печенье волки
Комментировать