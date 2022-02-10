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Жители Бамбари провели митинг против присутствия миротворцев ООН в ЦАР

Весь мир
Жители Бамбари провели митинг против присутствия миротворцев ООН в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 10 февраля. Граждане Бамбари вышли на стихийный митинг после того, как стали свидетелями пособничества сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) боевикам. Об этом сообщает Nouvelles Plus.

«Граждане вышли к зданию городской ратуши, чтобы выразить недовольство действиями миротворцев ООН. Население Бамбари обвиняет «голубых касок» в сговоре с вооруженными группировками и требует их немедленного вывода.

МИНУСКА уже давно обвиняется в пособничестве боевикам. Ни для кого не секрет, что сотрудники миссии ООН и радикалы ведут взаимовыгодные дела, обменивая оружие, боеприпасы и продовольствие на алмазы», — написано в материале издания.

Также центральноафриканцы сообщили корреспондентам, что в город прибыла группа из американских и французских специалистов. Их целью является дестабилизация обстановки и провокация бойцов национальной армии (FACA).

Ранее миротворцев ООН заподозрили в сотрудничестве с бандитами, которые похитили двух фермеров в районе Уадда и требуют за них выкуп. Вместо того, чтобы спасти заложников, «голубые каски» начали торговать с боевиками и заправили их транспорт.

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