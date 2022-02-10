Жители Бамбари провели митинг против присутствия миротворцев ООН в ЦАР

Банги, 10 февраля. Граждане Бамбари вышли на стихийный митинг после того, как стали свидетелями пособничества сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) боевикам. Об этом сообщает Nouvelles Plus.

«Граждане вышли к зданию городской ратуши, чтобы выразить недовольство действиями миротворцев ООН. Население Бамбари обвиняет «голубых касок» в сговоре с вооруженными группировками и требует их немедленного вывода. МИНУСКА уже давно обвиняется в пособничестве боевикам. Ни для кого не секрет, что сотрудники миссии ООН и радикалы ведут взаимовыгодные дела, обменивая оружие, боеприпасы и продовольствие на алмазы», — написано в материале издания.

Также центральноафриканцы сообщили корреспондентам, что в город прибыла группа из американских и французских специалистов. Их целью является дестабилизация обстановки и провокация бойцов национальной армии (FACA).

Ранее миротворцев ООН заподозрили в сотрудничестве с бандитами, которые похитили двух фермеров в районе Уадда и требуют за них выкуп. Вместо того, чтобы спасти заложников, «голубые каски» начали торговать с боевиками и заправили их транспорт.