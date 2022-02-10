Украинский военный эксперт Бадрак предложил ВСУ ударить по российским военным заводам

Киев, 10 февраля. Украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил вооруженным силам Украины нанести удары по российским оружейным заводам.

ВСУ сможет уничтожить завод по производству ракет в 70 километрах от российской границы. Об этом Бадрак заявил на телеканале «Апостроф».

«Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1500 километров. Мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», — сказал он, добавив, что Киев имеет технологию для создания таких снарядов, но их можно запустить только с самолета.

Ранее в ОДКБ заявили о сохраняющейся угрозе эскалации вооруженного конфликта в Донбассе. Угроза эскалации конфликта в регионе сохраняется на фоне поставок вооружения Украине со стороны стран Запада, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.