Античные образы: культуролог Пархоменко о языке символов в архитектуре и убранстве Петербурга

Побывав Северной столице, вы столкнетесь с огромным количеством декоративных убранств и элементов, несущих в себе тот или иной символический смысл. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

По его словам, значимая часть этой символики взята из античной мифологии, что само по себе интересно и парадоксально, «ведь до определенной исторической вехи этот культурный пласт был для России предельно чужд».

«Появилось это, естественно, при нашем царе-реформаторе Петре I, который, в свою очередь, заимствовал подобную традицию использования античных мифологических символов из Европы. Петр I внес фундаментальные трансформации в культурный язык своего государства и привнес в него ту смысловую систему, которая в самой Европе сложилась гораздо ранее, в период так называемого Возрождения. Эпоху Возрождения принято условно отсчитывать со времен падения Константинополя, ознаменовавшее падение Византийской империи. И тогда из разграбленной Византии в Европу стали попадать античные тексты, предметы искусства и культуры, которые в итоге стали фундаментальным культурным наследием всей нашей цивилизации. Античные мифы в итоге удивительным образом вплелись в мир христианской Европы того времени», — рассказал культуролог.

Как раз подобный культурный язык, по его словам, появился в России при Петре I.

Федеральное агентство новостей /

«Первые античные образы были явлены в виде статуй Летнего сада. Можем представить шок тогдашнего боярства, когда им предложили любоваться сразу и на языческую символику, и на обнаженную натуру, которая была представлена на многих статуях, согласно античному культу тела. Ту же традицию античных образов мы увидим и в знаменитом Петергофе, где образами античных богов выражено множество идей, в том числе и прославление победы России над Швецией в Северной войне», — заметил эксперт.

По его мнению, эта традиция античной символики закрепилась в культуре Российской империи и продолжилась при преемниках Петра.

«Побывав в городе Санкт-Петербурге, вы увидите Атлантов, поддерживающих портик здания Нового Эрмитажа (прообраз титана Атланта, которому олимпийские боги в наказание поручили держать небесный свод); вы увидите такие сюжеты, как бог морей Посейдон, передающий царю Петру I свой трезубец на одном из барельефов главного здания Адмиралтейства, и многое-многое другое. И это все, как уже было упомянуто, — особый символический язык, сама суть появления которого в Российском государстве была одной из главных реформаций, качественно изменившей как времена своей эпохи, так и отголосками проглядывающая в нашей повседневности», — рассказал Пархоменко

Ранее культуролог Пархоменко объяснил, в чем главная проблема альтернативной истории Петербурга.