Ученые обсудили состояние российской науки на прошедшем в онлайн-формате круглом столе

Круглый стол на тему: «Российская наука: вчера, сегодня, завтра» прошел в онлайн-формате. На обсуждении были подняты вопросы «утечки мозгов», поддержки науки в России, ситуации с ней на Западе, а также представлены свежие данные статистики.

В частности, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов поделился, что по результатам открытого общественного опроса 38% респондентов считают, что российская наука находится на подъеме, и только 22% заявляют об ощущении ее спада. При этом 71% наших сограждан согласны с тем, что российские ученые являются лучшими в мире и способны догнать уровень преуспевающих стран.

О том, как отразилась пандемия на роли ученых в мире, рассказал руководитель совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. По мнению эксперта, ставить ученых на роль политиков и позволять им диктовать с экранов телевизоров свои противоречивые тезисы, было большой ошибкой.

«Что же выяснилось? Что на то оно государство и идеальное, когда им ученые управляют. Но в реальности ученые ничем управлять не могут. Почему? Потому что, во-первых, эти так называемые эксперты, вирусологи, ученые не смогли сформулировать никакой внятной стратегии не только по введению каких-то мер, но и по снятию их для нормальной жизни. Во-вторых, они меняли свою позицию. Кто-то раз в неделю, кто-то раз в две недели, кто-то раз в три недели. Возможно, это и уместно в научной дискуссии, но в политике это очень такая плохая история», — считает эксперт.

Несмотря на десятки и сотни тысяч опубликованных статей, никакого единого консенсуса по лечению ковида так и не появилось.

«Грубо говоря, один ученый говорит, что нужен один метр социальной дистанции, другой ученый говорит, что нужно два метра социальной дистанции, политик чешет репу и говорит: «Окей, пишите полтора», — иронизирует Глеб Кузнецов.

Выступивший на встрече заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев акцентировал внимание на том, что пресловутая «утечка мозгов» из России — это ничто иное, как фейк.

«Когда говорится, что 70 тысяч ученых ежегодно уезжают из России, как вы себе это представляете? Вот у нас 85 субъектов РФ. Это из каждого субъекта, в том числе из уважаемого города Кызыла — столицы Тывы, или города Черкесска, по тысяче ученых должно выезжать. Но, поскольку там таковых нету, значит из Москвы или из Новосибирска по 10, по 20 тысяч ученых должно уезжать. А если у нас в стране 350 тысяч ученых, то они что, за пять лет все уедут? И почему они до сих пор еще остались?» —недоумевает политик.

Матвейчев отметил, что, начиная с «нулевых», в нашей стране отмечается процесс обратной «перекачки мозгов». Количество въезжающих в страну ученых в среднем в два раза превышает количество покидающих ее. В отличие от стран Запада, где сейчас как раз наблюдается отток ценных кадров. Эксперты круглого стола сошлись во мнении, что от того, как Россия встроится в новый технологический уклад, будет зависеть рост нашей экономики и само существование государства.