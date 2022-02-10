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Олаф Шольц заявил России о единстве НАТО и Евросоюза

Политика
Олаф Шольц заявил России о единстве НАТО и Евросоюза
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Берлин, 10 февраля. Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Россию не недооценивать решимость и единство НАТО и Европейского союза.

Шольц пригрозил России серьезными санкциями в случае «агрессии» против Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции перед встречей с премьер-министрами прибалтийских стран.

«Дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь для России очень тяжелые экономические, политические и стратегические последствия. Мы ожидаем от России четких шагов, чтобы снизить текущее напряжение в регионе. Деэскалация — это требование времени», — сказал канцлер Германии.

Он также заявил о готовности Европы к диалогу с Москвой о безопасности на континенте. Альянс, по словам Шольца, передал «конкретные предложения».

Россия неоднократно отрицала обвинения Запада и Украины в якобы «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил о подготовке ответа по гарантиям безопасности для НАТО и США. Переговоры на тему гарантий безопасности между Россией, США и НАТО будут продолжаться.

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