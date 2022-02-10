«Откровенно». Андрей Федорцов: Любить — самый сложный труд в жизни

Российский актер театра и кино Андрей Федорцов откровенно рассказал о своем детстве и увлечениях, о любимом кино, любви и смерти.

Андрей вспоминает, как в детстве, будучи хулиганом, он метко бросался камнями в обидчиков, за что его даже выгоняли из летнего лагеря. Одни из самых теплых воспоминаний актера связаны с виниловыми пластинками, которые в его советском прошлом зачастую представляли собой вырезанные круги флюорографий.

Любовь к музыке Андрей пронес с собой через всю жизнь. Он признался, что каждое свое утро начинает с прослушивания новых, только появившихся композиций.

Есть ли у Андрея Федорцова комплекс роста или наоборот, он использует его, как свое преимущество, вы узнаете в новом выпуске передачи «Откровенно».