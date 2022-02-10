Малийские активисты призвали соотечественников поддержать переходные власти республики

Бамако, 10 февраля. Члены гражданского движения «Объединенный фронт защиты целостности Мали» (FUSI-MALI) призвали сограждан поддержать временное правительство республики, сообщает Malijet.

В столице страны прошла пресс-конференция, посвященная ситуации в области безопасности государства. Участники мероприятия заявили, что сейчас переходное правительство Мали нуждается в поддержке соотечественников.

«Мы вновь заявляем о нашей готовности помочь временным властям Бамако. От лица организации мы благодарим их за неустанные усилия, предпринятые для скорейшего возвращения Мали к конституционному строю и защиты мирного населения», — сообщили координаторы FUSI-MALI.

Также активисты поблагодарили Гвинею, Буркина-Фасо и Китай за помощь стране. Отдельно общественники выделили Россию, которая внесла неоценимый вклад в восстановление африканского государства.

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Африканские аналитики уверены, что успехи национальной армии напрямую связаны со сближением Москвы и Бамако. Комплексная поддержка Кремля позволила правительственным войскам перейти в наступление и начать активную фазу борьбы с террористическими группировками.

Также ситуацию изменили сообщения о прибытии в Мали группы из четырех российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Слух о дислокации отечественных специалистов в деревне Банкасс обратил в бегство боевиков.