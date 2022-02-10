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Мали и Гвинея займутся улучшением таможенного сообщения между странами

Весь мир
Мали и Гвинея займутся улучшением таможенного сообщения между странами
wikipedia.org  /  Aboubacarkhoraa /CC BY-SA 4.0

Бамако, 10 февраля. Представители таможни Мали и Гвинеи провели 48-часовую встречу на тему укрепления сотрудничества между государствами. Об этом сообщает Malijet.

Мероприятие посетили министры обеих сторон. Малийские политики подчеркнули, что страна нуждается в укреплении сотрудничества с дружественными государствами на фоне проблем, которые последовали за введением Экономическим сообществом стран Западной Африки санкций в отношении Мали.

Помимо негативного влияния на Бамако, резолюции ЭКОВАС принесли экономические потери всему региону. Из-за ограничительных мер на границе Мали сейчас гниет несколько тонн бананов из Кот-д’Ивуара.

Ямусукро, являющийся крупным экспортером промышленных товаров и продуктов питания, понес колоссальные потери из-за сложившейся ситуации, так как лишился возможности вести торговые отношения с Бамако. Это является одним из доказательств контрпродуктивности решения, принятого лидерами Экономического сообщества.

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