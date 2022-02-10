Бамако, 10 февраля. Информационное агентство Afrique Media показало в эфире документальный фильм Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) «Освобождение Мали», который рассказывает о вмешательстве стран коллективного Запада во внутренние дела республики.

Картина начинается с речи главы ФЗНЦ, российского социолога Максима Шугалея. Общественный деятель сообщает, что сотрудники Фонда тщательно проанализировали влияние иностранных держав на Бамако:

«Мы уже несколько лет проводим исследование общественно-политической ситуации в Республике Мали. Мы погрузились в истоки великой малийской государственности, изучили потрясающее прошлое, а также изучаем факторы, которые помогают Мали вернуть полную независимость».

Фильм рассказывает полную историю Мали начиная с заселения и заканчивая современным Бамако. В Средние века один из городов республики, Тимбукту, являлся процветающим центром торговли, многочисленных ремесел и культуры, а регион, в котором он находился, был известен как крупный поставщик золота.

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Именно эти факторы привлекли внимание Франции, которая долгие годы разграбляет африканское государство, чтобы удовлетворять собственные хищнические интересы. Золото Черного континента позволяет европейским элитам сохранять роскошную жизнь, в то время как граждане Мали, лишившиеся ресурса, находятся за чертой бедности.

Ранее премьера документального фильма прошла в эфире телеканала M7 TV. Малийские зрители высоко оценили картину о своем отечестве.