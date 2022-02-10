Бамако, 10 февраля. Информационное агентство Afrique Media показало в эфире документальный фильм Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) «Освобождение Мали», который рассказывает о вмешательстве стран коллективного Запада во внутренние дела республики.
Картина начинается с речи главы ФЗНЦ, российского социолога Максима Шугалея. Общественный деятель сообщает, что сотрудники Фонда тщательно проанализировали влияние иностранных держав на Бамако:
«Мы уже несколько лет проводим исследование общественно-политической ситуации в Республике Мали. Мы погрузились в истоки великой малийской государственности, изучили потрясающее прошлое, а также изучаем факторы, которые помогают Мали вернуть полную независимость».
Фильм рассказывает полную историю Мали начиная с заселения и заканчивая современным Бамако. В Средние века один из городов республики, Тимбукту, являлся процветающим центром торговли, многочисленных ремесел и культуры, а регион, в котором он находился, был известен как крупный поставщик золота.
Именно эти факторы привлекли внимание Франции, которая долгие годы разграбляет африканское государство, чтобы удовлетворять собственные хищнические интересы. Золото Черного континента позволяет европейским элитам сохранять роскошную жизнь, в то время как граждане Мали, лишившиеся ресурса, находятся за чертой бедности.
Ранее премьера документального фильма прошла в эфире телеканала M7 TV. Малийские зрители высоко оценили картину о своем отечестве.