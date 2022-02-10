Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 21:24
21:19
Весь мир
Малийские активисты призвали соотечественников поддержать переходные власти республики
21:18
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в двухэтажном доме в Подмосковье
21:16
Весь мир
Мали и Гвинея займутся улучшением таможенного сообщения между странами
21:16
Весь мир
Fitch понизило рейтинг Сальвадора из-за принятия биткоина
21:12
Весь мир
Afrique Media показало зрителям документальный фильм ФЗНЦ «Освобождение Мали»
21:08
Весь мир
Лидер ЦАР провел занятие по математике в Университете Банги
21:05
Экономика
Аналитики: Рублю не угрожают санкции США до конца февраля
21:05
Весь мир
Центральный банк Ливии запустил платформу электронной коммерции
21:03
Весь мир
На севере Сирии террористы застрелили беженку за «контрабанду горючего»
21:03
Экономика
Квартальная прибыль Walt Disney достигла рекордной отметки
Все новости

Afrique Media показало зрителям документальный фильм ФЗНЦ «Освобождение Мали»

Весь мир
Afrique Media показало зрителям документальный фильм ФЗНЦ «Освобождение Мали»
flickr.com  /  Mark Fischer

Бамако, 10 февраля. Информационное агентство Afrique Media показало в эфире документальный фильм Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) «Освобождение Мали», который рассказывает о вмешательстве стран коллективного Запада во внутренние дела республики.

Картина начинается с речи главы ФЗНЦ, российского социолога Максима Шугалея. Общественный деятель сообщает, что сотрудники Фонда тщательно проанализировали влияние иностранных держав на Бамако:

«Мы уже несколько лет проводим исследование общественно-политической ситуации в Республике Мали. Мы погрузились в истоки великой малийской государственности, изучили потрясающее прошлое, а также изучаем факторы, которые помогают Мали вернуть полную независимость».

Фильм рассказывает полную историю Мали начиная с заселения и заканчивая современным Бамако. В Средние века один из городов республики, Тимбукту, являлся процветающим центром торговли, многочисленных ремесел и культуры, а регион, в котором он находился, был известен как крупный поставщик золота.

Afrique Media показало зрителям документальный фильм ФЗНЦ «Освобождение Мали»
pixabay.com /

Именно эти факторы привлекли внимание Франции, которая долгие годы разграбляет африканское государство, чтобы удовлетворять собственные хищнические интересы. Золото Черного континента позволяет европейским элитам сохранять роскошную жизнь, в то время как граждане Мали, лишившиеся ресурса, находятся за чертой бедности.

Ранее премьера документального фильма прошла в эфире телеканала M7 TV. Малийские зрители высоко оценили картину о своем отечестве.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Afrique Media показало зрителям документальный фильм ФЗНЦ «Освобождение Мали»
африка мали
Комментировать