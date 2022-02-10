Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 21:24
21:19
Весь мир
Малийские активисты призвали соотечественников поддержать переходные власти республики
21:18
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в двухэтажном доме в Подмосковье
21:16
Весь мир
Мали и Гвинея займутся улучшением таможенного сообщения между странами
21:16
Весь мир
Fitch понизило рейтинг Сальвадора из-за принятия биткоина
21:12
Весь мир
Afrique Media показало зрителям документальный фильм ФЗНЦ «Освобождение Мали»
21:08
Весь мир
Лидер ЦАР провел занятие по математике в Университете Банги
21:05
Экономика
Аналитики: Рублю не угрожают санкции США до конца февраля
21:05
Весь мир
Центральный банк Ливии запустил платформу электронной коммерции
21:03
Весь мир
На севере Сирии террористы застрелили беженку за «контрабанду горючего»
21:03
Экономика
Квартальная прибыль Walt Disney достигла рекордной отметки
Все новости

Лидер ЦАР провел занятие по математике в Университете Банги

Весь мир
Лидер ЦАР провел занятие по математике в Университете Банги
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 10 февраля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел занятие по математике в столичном университете. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте лидера ЦАР La Renaissance.

Глава государства впервые за шесть лет с момента избрания на должность вернулся к преподаванию. Политик всегда старался быть ближе к молодежи, так как считает, что от подрастающего поколения зависит будущее страны.

«Студенты высоко оценили инициативу национального лидера. Они гордятся, что среди их учителей есть Фостен-Арканж Туадера. Президент пообещал присутствовать на занятиях не реже раза в неделю, несмотря на то, что у него очень плотный график», — говорится в публикации.

Ранее правительство Центральноафриканской Республики при финансовой поддержке Всемирного банка запустило программу «Восстановление», которая должна улучшить успеваемость учеников средних школ страны. Инициатива реализуется в несколько этапов и затронет три учреждения: «Гобонго», «Малимака» и «Столичную школу для девочек».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Лидер ЦАР провел занятие по математике в Университете Банги
африка цар
Комментировать