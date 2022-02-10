Лидер ЦАР провел занятие по математике в Университете Банги

Банги, 10 февраля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел занятие по математике в столичном университете. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте лидера ЦАР La Renaissance.

Глава государства впервые за шесть лет с момента избрания на должность вернулся к преподаванию. Политик всегда старался быть ближе к молодежи, так как считает, что от подрастающего поколения зависит будущее страны.

«Студенты высоко оценили инициативу национального лидера. Они гордятся, что среди их учителей есть Фостен-Арканж Туадера. Президент пообещал присутствовать на занятиях не реже раза в неделю, несмотря на то, что у него очень плотный график», — говорится в публикации.

Ранее правительство Центральноафриканской Республики при финансовой поддержке Всемирного банка запустило программу «Восстановление», которая должна улучшить успеваемость учеников средних школ страны. Инициатива реализуется в несколько этапов и затронет три учреждения: «Гобонго», «Малимака» и «Столичную школу для девочек».