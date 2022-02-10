Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 21:24
21:19
Весь мир
Малийские активисты призвали соотечественников поддержать переходные власти республики
21:18
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в двухэтажном доме в Подмосковье
21:16
Весь мир
Мали и Гвинея займутся улучшением таможенного сообщения между странами
21:16
Весь мир
Fitch понизило рейтинг Сальвадора из-за принятия биткоина
21:12
Весь мир
Afrique Media показало зрителям документальный фильм ФЗНЦ «Освобождение Мали»
21:08
Весь мир
Лидер ЦАР провел занятие по математике в Университете Банги
21:05
Экономика
Аналитики: Рублю не угрожают санкции США до конца февраля
21:05
Весь мир
Центральный банк Ливии запустил платформу электронной коммерции
21:03
Весь мир
На севере Сирии террористы застрелили беженку за «контрабанду горючего»
21:03
Экономика
Квартальная прибыль Walt Disney достигла рекордной отметки
Все новости

Квартальная прибыль Walt Disney достигла рекордной отметки

Экономика
Квартальная прибыль Walt Disney достигла рекордной отметки
pixabay.com/PD

Вашингтон, 10 февраля. Компания Walt Disney Co. за первый квартал 2022 финансового года получила рекордную прибыль в 1,15 млрд долларов, сообщает «Интерфакс».

Прибыль в расчете на акцию за это время составила 63 цента. Годом ранее за аналогичный период показатель был равен 2 центам. Скорректированная прибыль поднялась с 32 центов до 1,06 доллара на акцию. Это гораздо больше, чем надеялась получить компания.

Выручка подразделения кинобизнеса и развлечений за этот период выросла на 15% за счет притока новых подписчиков сервиса Disney+, а также других стриминговых платформ компании, в числе которых ESPN+ и Hulu.

Сегмент кинобизнеса принес выручку выше ожидания (2,43 млрд долларов при прогнозе 2,27 млрд долларов). На это повлиял успех фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

Прирост подразделения тематических парков, круизных кораблей, потребительских товаров и видеоигр увеличился в 2 раза и составил 7,23 млрд долларов. Это рекорд за всю историю компании.

Стоимость акций Walt Disney на минувших торгах выросла на 8%.

Аналитики считают, что скоро начнется рост китайских акций. Однако эксперты не уверены, что он будет продолжаться долго.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Квартальная прибыль Walt Disney достигла рекордной отметки
сша Walt Disney Co компании США
Комментировать