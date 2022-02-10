Квартальная прибыль Walt Disney достигла рекордной отметки

Вашингтон, 10 февраля. Компания Walt Disney Co. за первый квартал 2022 финансового года получила рекордную прибыль в 1,15 млрд долларов, сообщает «Интерфакс».

Прибыль в расчете на акцию за это время составила 63 цента. Годом ранее за аналогичный период показатель был равен 2 центам. Скорректированная прибыль поднялась с 32 центов до 1,06 доллара на акцию. Это гораздо больше, чем надеялась получить компания.

Выручка подразделения кинобизнеса и развлечений за этот период выросла на 15% за счет притока новых подписчиков сервиса Disney+, а также других стриминговых платформ компании, в числе которых ESPN+ и Hulu.

Сегмент кинобизнеса принес выручку выше ожидания (2,43 млрд долларов при прогнозе 2,27 млрд долларов). На это повлиял успех фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

Прирост подразделения тематических парков, круизных кораблей, потребительских товаров и видеоигр увеличился в 2 раза и составил 7,23 млрд долларов. Это рекорд за всю историю компании.

Стоимость акций Walt Disney на минувших торгах выросла на 8%.

Аналитики считают, что скоро начнется рост китайских акций. Однако эксперты не уверены, что он будет продолжаться долго.