Открылись продажи легких грузовиков от КамАЗа «Компас»

Казань, 10 февраля. Стартовали продажи нового среднетоннажного семейства грузовиков «Компас», которые собираются на заводе «КамАЗ». Масса автомобилей со шторным механизмом открытия тента составляет 9,5 тонны, пишет «Автостат».

Покупателям доступны две модели: «Компас-9» с полной массой 9,5 тонны и «Компас-12», рассчитанный на 11,99 тонны. Машины относятся к развозному классу и предназначены для городских и пригородных работ. Кроме того, они могут использоваться в междугородних перевозках.

Производитель предоставил возможность установки широкого перечня специальных настроек, в то числе различных модификаций фургонов. Во второй половине 2022 года КамАЗ рассчитывает вывести на рынок более компактную и легкую модель бортового автомобиля — «Компас-5». Его полная масса будет составлять 5,5 тонны.

Компания «Приоритет» из Челябинской области ранее презентовала автомобиль для пожарной службы, базирующийся на шасси нового КАМАЗ К5.