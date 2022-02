Fitch понизило рейтинг Сальвадора из-за принятия биткоина

Сан-Сальвадор, 10 февраля. Американское кредитно-рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Сальвадора с B- до CCC по причине принятия страной биткоина в качестве платежного средства. Об этом сообщается на официальном сайте Fitch.

Агентство объяснило данное решение тем, что Сальвадор страдает от «повышенных финансовых рисков, вызванных чрезмерной зависимостью от краткосрочных долгов», особенно в контексте выплаты облигаций на сумму 800 млрд долларов в январе следующего года и дефицита бюджета.

Деятельность президента Найиба Букеле — от отставки членов Верховного суда до принятия биткоина — повысила риск для инвесторов и привела к ухудшению авторитета Сальвадора в финансовом мире. В прошлом году агентство Moody’s также понизило Сальвадор в рейтинге из-за ослабления органов управления в стране.

Представители Fitch отметили, что увеличение краткосрочной задолженности поставит под угрозу способность Сальвадора погасить общий долг и приведет к его продлению.

