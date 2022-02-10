Fitch понизило рейтинг Сальвадора из-за принятия биткоина

Сан-Сальвадор, 10 февраля. Американское кредитно-рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Сальвадора с B- до CCC по причине принятия страной биткоина в качестве платежного средства. Об этом сообщается на официальном сайте Fitch.

Агентство объяснило данное решение тем, что Сальвадор страдает от «повышенных финансовых рисков, вызванных чрезмерной зависимостью от краткосрочных долгов», особенно в контексте выплаты облигаций на сумму 800 млрд долларов в январе следующего года и дефицита бюджета.

«Ослабление институтов и концентрация власти в руках президента увеличили непредсказуемость политики, а принятие биткоина в качестве законного платежного средства усилило неопределенность касательно одобрения программы МВФ», — написано в заявлении Fitch.

Деятельность президента Найиба Букеле — от отставки членов Верховного суда до принятия биткоина — повысила риск для инвесторов и привела к ухудшению авторитета Сальвадора в финансовом мире. В прошлом году агентство Moody’s также понизило Сальвадор в рейтинге из-за ослабления органов управления в стране.

Представители Fitch отметили, что увеличение краткосрочной задолженности поставит под угрозу способность Сальвадора погасить общий долг и приведет к его продлению.

Fitch Ratings downgraded El Salvador deeper into junk on Wednesday, citing risks from its adoption of Bitcoin as legal tender https://t.co/UgqRDakUIZ — Bloomberg Crypto (@crypto) February 10, 2022

В конце января Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от властей Сальвадора отменить решение о признании криптовалюты официальным платежным средством из-за рисков для финансовой стабильности и угрозы для права потребителей.

7 сентября 2021 года маленькое центральноамериканское государство стало первой в мире страной, принявшей закон об использовании биткоина в качестве официального платежного средства. В январе Букеле сообщил о планах отправить на рассмотрение в Конгресс около 20 законопроектов, касающихся финансовых рынков и инвестиций, чтобы обеспечить правовую основу для выпуска биткоин-облигаций.