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Центральный банк Ливии запустил платформу электронной коммерции

Весь мир
Центральный банк Ливии запустил платформу электронной коммерции
wikimedia.org  / 

Триполи, 10 февраля. Центральный банк Ливии запустил платформу электронной коммерции для развития цифровых платежей на местном рынке.

В заявлении пресс-службы ведомства говорится, что проект презентовал управляющий ЦБ Садик аль-Кабир на торжественной церемонии в четверг. Участниками мероприятия стали министр экономики нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ), главы советов директоров коммерческих банков и представители частных компаний, занимающихся электронными платежами.

Платформа запущена в партнерстве с Moamalat Financial Services Company. По словам руководителя ЦБ, новая система является одной из стратегий ведомства по развитию электронных способов оплаты. Она ориентирована на достижение финансовой доступности и повышение качества банковских услуг.

Центробанк объявил в прошлом месяце о фактическом запуске процесса воссоединения ведомства. Консолидацию регулятора осуществят посредством реализации согласованного в прошлом году плана.

Ранее парламент Ливии избрал бывшего главу МВД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу новым премьер-министром страны. Большинство депутатов поддержало решение.

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