Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 21:23
21:19
Весь мир
Малийские активисты призвали соотечественников поддержать переходные власти республики
21:18
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в двухэтажном доме в Подмосковье
21:16
Весь мир
Мали и Гвинея займутся улучшением таможенного сообщения между странами
21:16
Весь мир
Fitch понизило рейтинг Сальвадора из-за принятия биткоина
21:12
Весь мир
Afrique Media показало зрителям документальный фильм ФЗНЦ «Освобождение Мали»
21:08
Весь мир
Лидер ЦАР провел занятие по математике в Университете Банги
21:05
Экономика
Аналитики: Рублю не угрожают санкции США до конца февраля
21:05
Весь мир
Центральный банк Ливии запустил платформу электронной коммерции
21:03
Весь мир
На севере Сирии террористы застрелили беженку за «контрабанду горючего»
21:03
Экономика
Квартальная прибыль Walt Disney достигла рекордной отметки
Все новости

На севере Сирии террористы застрелили беженку за «контрабанду горючего»

Весь мир
На севере Сирии террористы застрелили беженку за «контрабанду горючего»
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 10 февраля. Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещенная в РФ организация) застрелили женщину, пытавшуюся провезти топливо сверх положенных объемов через блокпост боевиков в районе поселения Дейр Баллут на севере Сирии.

Как сообщается, убитая была вдовой и жила в лагере для перемещенных лиц с четырьмя детьми. Примечательно, что топливо она везла не для перепродажи, а ради личного использования в быту. Тем не менее террористы, которые монополизировали рынок энергоресурсов, активно препятствуют любым поставкам горючего со стороны конкурентов. Вероятно, на этой почве и возник конфликт, однако неясно, было ли убийство целенаправленным или выстрел произошел случайно.

После произошедшего местные жители устроили стихийную демонстрацию протеста возле блокпоста. Участники подожгли покрышки, а также мотоцикл, принадлежавший боевику ХТШ. Для разгона людей террористы применили оружие, из-за чего был ранен один несовершеннолетний. Также террористы задержали журналиста, освещавшего происходящие события, и увезли его в неизвестном направлении. Как сообщается, впоследствии в этот район «для обеспечения безопасности» выдвинулись протурецкие боевики из состава формирования «Джейш Ватания Сурия».

Последнее, скорее всего, сделано с целью недопущения дальнейших выступлений местного населения, поскольку подобная реакция ранее никогда не следовала, например, за случаями разбоя или похищений со стороны самих террористов. Подобные происшествия регулярно всплывают в СМИ, однако войска Турции, оккупирующие северные регионы Сирии, закрывают глаза на преступления, совершаемые их подручными из числа местных боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / На севере Сирии террористы застрелили беженку за «контрабанду горючего»
сирия убийство хтш
Комментировать