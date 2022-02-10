На севере Сирии террористы застрелили беженку за «контрабанду горючего»

Дамаск, 10 февраля. Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещенная в РФ организация) застрелили женщину, пытавшуюся провезти топливо сверх положенных объемов через блокпост боевиков в районе поселения Дейр Баллут на севере Сирии.

Как сообщается, убитая была вдовой и жила в лагере для перемещенных лиц с четырьмя детьми. Примечательно, что топливо она везла не для перепродажи, а ради личного использования в быту. Тем не менее террористы, которые монополизировали рынок энергоресурсов, активно препятствуют любым поставкам горючего со стороны конкурентов. Вероятно, на этой почве и возник конфликт, однако неясно, было ли убийство целенаправленным или выстрел произошел случайно.

HTS militants shooting at the civilians who protested against them after they killed a woman in Atimah IDP camp. pic.twitter.com/9dOwTG8gO0 — VdC-NsY \ Northern Syria (@vdcnsy) February 10, 2022

После произошедшего местные жители устроили стихийную демонстрацию протеста возле блокпоста. Участники подожгли покрышки, а также мотоцикл, принадлежавший боевику ХТШ. Для разгона людей террористы применили оружие, из-за чего был ранен один несовершеннолетний. Также террористы задержали журналиста, освещавшего происходящие события, и увезли его в неизвестном направлении. Как сообщается, впоследствии в этот район «для обеспечения безопасности» выдвинулись протурецкие боевики из состава формирования «Джейш Ватания Сурия».

Последнее, скорее всего, сделано с целью недопущения дальнейших выступлений местного населения, поскольку подобная реакция ранее никогда не следовала, например, за случаями разбоя или похищений со стороны самих террористов. Подобные происшествия регулярно всплывают в СМИ, однако войска Турции, оккупирующие северные регионы Сирии, закрывают глаза на преступления, совершаемые их подручными из числа местных боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.