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Автопроизводитель Ford представил модификацию Bronco Everglades для бездорожья

Экономика
Автопроизводитель Ford представил модификацию Bronco Everglades для бездорожья
pixabay.com

Вашингтон, 10 февраля. Американская корпорация Ford продемонстрировала новую модель автомобиля Bronco. Она рассчитана на использование в пересеченной местности и имеет высокую проходимость, сообщает «Коммерсантъ».

Основой для новинки стал 5-дверный внедорожник с опциональным пакетом Sasquatch. Для преодоления препятствий на него установлена лебедка Warn Zeon 10-S, а дно имеет усиленную защиту. Другие опции доступны покупателям за дополнительную плату.

Единственным двигателем для Bronco Everglades является EcoBoost — бензиновый турбомотор, обладающий мощностью в 304 лошадиных силы. Его объем составляет 2,3 литра.

Ford ранее занял пятое место среди мировых компаний по капитализации. Он уступил американской Tesla, японской Toyota, немецкому Volkswagen и китайскому BYD.

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