Автопроизводитель Ford представил модификацию Bronco Everglades для бездорожья

Вашингтон, 10 февраля. Американская корпорация Ford продемонстрировала новую модель автомобиля Bronco. Она рассчитана на использование в пересеченной местности и имеет высокую проходимость, сообщает «Коммерсантъ».

Основой для новинки стал 5-дверный внедорожник с опциональным пакетом Sasquatch. Для преодоления препятствий на него установлена лебедка Warn Zeon 10-S, а дно имеет усиленную защиту. Другие опции доступны покупателям за дополнительную плату.

Единственным двигателем для Bronco Everglades является EcoBoost — бензиновый турбомотор, обладающий мощностью в 304 лошадиных силы. Его объем составляет 2,3 литра.

Ford ранее занял пятое место среди мировых компаний по капитализации. Он уступил американской Tesla, японской Toyota, немецкому Volkswagen и китайскому BYD.