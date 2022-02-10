La Fraternite: миротворцы ООН поддерживают боевиков вместо защиты жителей ЦАР

Банги, 10 февраля. Сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН никогда не были в состоянии помешать боевикам конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) совершать преступления против жителей Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает La Fraternite.

Корреспонденты подчеркнули, что большая часть нападений радикалов происходит на деревни, рядом с которыми находятся базы миротворцев ООН. По мнению сотрудников издания, это связано с тем, что бандиты получают помощь от «голубых касок».

«Боевики ворвались в деревню Бакари, хладнокровно убили трех человек и изнасиловали двух девушек. Во время атаки в населенном пункте находились миротворцы, но они не стали помогать жителям. Вместо этого они поддерживают радикалов», — написано в материале.

Центральноафриканцы просят правительство заменить «голубых касок» на бойцов национальной армии. Они верят, что правительственные войска смогут защитить население и разгромить бандитов.

Ранее участники круглого стола, организованного гражданской платформой Tongolo Тi Beafrica, осудили миротворцев ООН за поддержку боевиков и препятствие восстановлению мира в ЦАР.