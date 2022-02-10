Пушков высмеял заявление главы МИД Британии Трасс о непризнании статуса Воронежа и Ростова

Москва, 10 февраля. Заявление главы британского МИД Лиз Трасс о непризнании суверенитета РФ над Воронежской и Ростовской областями является очередной демонстрацией ее поверхностных познаний в истории и географии.

Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя переговоры Трасс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Британский министр заявила, Что Лондон никогда не признает Воронежскую и Ростовскую области.

Пушков напомнил о громком утверждении Трасс про «великую Украину», которая боролась с монголами и татарами. По его словам, представитель Соединенного Королевства в действительности не знакома с предметом.

«Выходит, нашумевшее заявление Трасс о "великой Украине", сражавшейся за свою долгую историю то с монголами, то с татарами, — не оговорка, не неудачный оборот речи, а нечто более глубокое, вытекающее из, мягко говоря, незнания предмета», — написал в Telegram парламентарий.

Global Look Press / Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Пушков с помощью известной цитаты Уинстона Черчилля поставил на место британского министра. Согласно поговорке, дипломату следует дважды подумать, прежде чем ничего не сказать. Судя по всему, Трасс придерживается другой заповеди, добавил сенатор.

Как стало известно ранее, Лавров в ходе переговоров с Трасс жестко прошелся по политике британского внешнеполитического ведомства. Дипломат раскритиковал угрозы и ультиматумы Запада в отношении РФ.