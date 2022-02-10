Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 21:23
21:19
Весь мир
Малийские активисты призвали соотечественников поддержать переходные власти республики
21:18
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в двухэтажном доме в Подмосковье
21:16
Весь мир
Мали и Гвинея займутся улучшением таможенного сообщения между странами
21:16
Весь мир
Fitch понизило рейтинг Сальвадора из-за принятия биткоина
21:12
Весь мир
Afrique Media показало зрителям документальный фильм ФЗНЦ «Освобождение Мали»
21:08
Весь мир
Лидер ЦАР провел занятие по математике в Университете Банги
21:05
Экономика
Аналитики: Рублю не угрожают санкции США до конца февраля
21:05
Весь мир
Центральный банк Ливии запустил платформу электронной коммерции
21:03
Весь мир
На севере Сирии террористы застрелили беженку за «контрабанду горючего»
21:03
Экономика
Квартальная прибыль Walt Disney достигла рекордной отметки
Все новости

Пушков высмеял заявление главы МИД Британии Трасс о непризнании статуса Воронежа и Ростова

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 20:52
Политика
Пушков высмеял заявление главы МИД Британии Трасс о непризнании статуса Воронежа и Ростова
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 февраля. Заявление главы британского МИД Лиз Трасс о непризнании суверенитета РФ над Воронежской и Ростовской областями является очередной демонстрацией ее поверхностных познаний в истории и географии.

Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, комментируя переговоры Трасс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Британский министр заявила, Что Лондон никогда не признает Воронежскую и Ростовскую области.

Пушков напомнил о громком утверждении Трасс про «великую Украину», которая боролась с монголами и татарами. По его словам, представитель Соединенного Королевства в действительности не знакома с предметом.

«Выходит, нашумевшее заявление Трасс о "великой Украине", сражавшейся за свою долгую историю то с монголами, то с татарами, — не оговорка, не неудачный оборот речи, а нечто более глубокое, вытекающее из, мягко говоря, незнания предмета», — написал в Telegram парламентарий.

Пушков высмеял заявление главы МИД Британии Трасс о непризнании статуса Воронежа и Ростова
Global Look Press / Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Пушков с помощью известной цитаты Уинстона Черчилля поставил на место британского министра. Согласно поговорке, дипломату следует дважды подумать, прежде чем ничего не сказать. Судя по всему, Трасс придерживается другой заповеди, добавил сенатор.

Как стало известно ранее, Лавров в ходе переговоров с Трасс жестко прошелся по политике британского внешнеполитического ведомства. Дипломат раскритиковал угрозы и ультиматумы Запада в отношении РФ.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Пушков высмеял заявление главы МИД Британии Трасс о непризнании статуса Воронежа и Ростова
россия великобритания лавров пушков трасс
Комментировать