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Гол Федора Смолова принес «Динамо» победу над «Сочи» в контрольной игре на сборе в Турции

Спорт
Гол Федора Смолова принес «Динамо» победу над «Сочи» в контрольной игре на сборе в Турции
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Белек, 10 февраля. Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в товарищеском матче благодаря голу Федора Смолова.

«Динамо» со счетом 2:1 победило «Сочи» в контрольной игре, состоявшейся в турецком Белеке. В первом тайме Георгий Сулаквелидзе вывел бело-голубых вперед. После перерыва Федор Смолов, вернувшийся в «Динамо» в зимнее трансферное окно, увеличил преимущество своей команды. Незадолго до финального свистка Егор Пруцев отыграл один мяч, установив окончательный результат.

Первый официальный матч в 2022 году «Динамо» проведет 26 февраля. Подопечные Сандро Шварца сыграют с «Химками». «Сочи» в этот день встретится с тульским «Арсеналом».

Ранее стало известно, что полузащитник Зелимхан Бакаев может покинуть московский «Спартак». В услугах 25-летнего воспитанника красно-белых заинтересован «Краснодар».

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