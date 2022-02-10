Начальник Генштаба Мали проинспектировал работу КПП на границе с Кот д'Ивуаром

Бамако, 10 февраля. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Мали (FAMa), генерал-майор Умар Диарра проверил качество работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Кот д'Ивуаром. Об этом сообщается в официальном коммюнике ведомства.
«Офицерская делегация посетила КПП Зегуа, чтобы успокоить население и местные административные власти, испуганные вбросами из социальных сетей о проникновении боевиков из Кот д'Ивуара. Генерал-майор Диарра лично проверил несение службы бойцов FAMa, жандармерии, полиции и пограничных батальонов.
Начальник Генштаба высоко оценил работу сил безопасности. Также он поблагодарил местное население за инициативность, бдительность и содействие правительственным войскам», — указано в документе.
Африканские аналитики и военные эксперты считают, что укрепление потенциала национальной армии связано со сближением Москвы и Бамако. Смена политического вектора властей Мали на восточное направление вызвала негодование западных элит.
Распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в страну четырех российских инструкторов, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», вызвали панику среди европейских чиновников. Иностранные политики боятся, что отечественные специалисты окажутся гораздо эффективнее, чем силы французской операции «Бархан» и миротворцы ООН.