Начальник Генштаба Мали проинспектировал работу КПП на границе с Кот д'Ивуаром

Бамако, 10 февраля. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Мали (FAMa), генерал-майор Умар Диарра проверил качество работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Кот д'Ивуаром. Об этом сообщается в официальном коммюнике ведомства.

«Офицерская делегация посетила КПП Зегуа, чтобы успокоить население и местные административные власти, испуганные вбросами из социальных сетей о проникновении боевиков из Кот д'Ивуара. Генерал-майор Диарра лично проверил несение службы бойцов FAMa, жандармерии, полиции и пограничных батальонов.

Начальник Генштаба высоко оценил работу сил безопасности. Также он поблагодарил местное население за инициативность, бдительность и содействие правительственным войскам», — указано в документе.