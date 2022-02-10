Сенаторы США оценили сроки готовности Ирана к созданию ядерной бомбы в несколько недель

Вашингтон, 10 февраля. Как заявили американские сенаторы, выступая на закрытом заседании, Иран в течение нескольких недель может довести запасы высокообогащенного урана до объемов, достаточных для изготовления бомбы. На этом фоне некоторые конгрессмены выступили за возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который бы ограничил прогресс ядерной программы Исламской республики.

«Я не вижу другого способа остановить прогресс Ирана, кроме как вернуться к этой сделке. И я ушел с брифинга более уверенный, чем когда-либо, что нам стоит серьезнее отнестись к попыткам возрождения договора», — сказал в интервью Politico демократ Крис Мерфи, возглавляющий группу по Ближнему Востоку в Комитете по международным отношениям.

Тем не менее некоторые из парламентариев-республиканцев придерживаются иного мнения. Как заявил сенатор от Флориды Марк Рубио, теперь единственно возможный формат для заключения сделки будет крайне невыгоден для США, но администрация президента в своем стремлении вернуться к СВПД пойдет даже на «плохие» для себя условия.

Iran could have enough material for nuclear bomb within weeks, US senators warned https://t.co/OXdvF7zej4 — desi123.com (@desi12_3) February 10, 2022

Дискуссии в Конгрессе прошли на фоне недавней демонстрации Ираном новых баллистических ракет (БР) средней дальности «Хейбаршекан». Заявленный радиус их действия — 1 450 км — позволяет им легко достичь любого объекта в Израиле или поразить базы США на Ближнем Востоке. Также в Тегеране подчеркнули способность нового оружия маневрировать на заключительном этапе полета, что усложняет его перехват силами противовоздушной обороны.

Тем не менее привязка информации о возможном создании урановой бомбы к выпуску новых ракет кажется не слишком убедительной. Исламская республика ранее уже создавала потенциальные средства доставки ядерных боеголовок, причем с большим радиусом действия — вплоть до 2 500 километров. И старые версии также имели возможность выполнять противозенитные маневры. Реальны ли все эти показатели, остается вполне резонным вопросом как в отношении старых, так и новых ракет — на практике Иран пока не испытывал эти боеприпасы в условиях противодействия систем ПВО противника. Стоит отметить, что и заявления о готовности Исламской республики сделать бомбу в течение нескольких недель или месяцев фигурировали в СМИ с завидной регулярностью.

Iran's IRGC unveils ground-to-ground missile bases unveiled the Kheybar Shekan long-range missile.

The missile is one of the third generation of long-range missiles. With gility and speed in hitting targets within a range of 1450 km pic.twitter.com/FV8jX2zHEI — SM Ali Abbas Bukhari (@smalinaqvi05) February 9, 2022

Ранее многие участники переговоров о возрождении СВПД, включая представителей Тегерана и Вашингтона, указали, что стороны вплотную приблизились к заключению сделки. По словам главы российской делегации Михаила Ульянова, Иран и США находились «в пяти минутах» от подписания документа, проект которого, по его словам, уже существует на бумаге и нуждается лишь в некоторых доработках.

Однако при этом многие аналитики считают, что именно остающиеся противоречия удерживают стороны от достижения консенсуса. Также эксперты называют маловероятным воссоздание сделки на старых условиях, поскольку с тех пор изменились многие обстоятельства, например, количество накопленного Исламской республикой урана и уровень его обогащения. Для успешного завершения переговоров обе стороны должны пойти на уступки, чего в действительности они пока делать не решаются, а время, отведенное для диалога, продолжает сокращаться.