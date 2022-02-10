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Компания Jaguar Land Rover сертифицировала в России внедорожник пятого поколения

Экономика
Компания Jaguar Land Rover сертифицировала в России внедорожник пятого поколения
instagram.com  /  @landrover

Москва, 10 февраля. Внедорожник Range Rover пятого поколения прошел сертификацию в России. Автомобиль будет представлен в четырех модификациях, и его уже можно заказать у дилеров, пишет «Автостат».

Цены будут объявлены ближе к старту продаж, который запланирован на весну 2022 года. За два последних месяца на новинку поступило порядка 2300 заявок.

Архитектура кузова MLA-Flex сочетается как со стандартной, так и с длинной колесной базой. Впервые за всю историю Range Rover представлен с семиместной конфигурацией. Кроме того, компания предлагает на выбор несколько вариантов комплектации.

Презентован внедорожник был в октябре прошлого года. Британский производитель продемонстрировал в лондонском королевском оперном театре будущую генерацию Range Rover.

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