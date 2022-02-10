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Алена Шишкова опровергла слухи о романе с 17-летним братом Миланы Тюльпановой

Шоу-бизнес
Алена Шишкова опровергла слухи о романе с 17-летним братом Миланы Тюльпановой
Pr Scr instagram.com  /  @missalena.92

Москва, 10 февраля. Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова отметила на вопрос о романе с несовершеннолетним братом ведущей Миланы Тюльпановой — Владом.

Молодой человек ранее утвердительно высказался о романе с Шишковой. Сама девушка предпочитает не распространяться о личных отношениях, поэтому до последнего не комментировала слухи.

Бывшая девушка Тимати решила закрыть тему отношений с 17-летним братом Тюльпановой. Блогер ответила на вопрос фолловера о действительности информации о связи с юношей, которая появилась в Сети.

«Конечно же, нет!» — резко ответила модель в своем Instagram-аккаунте.

Алена Шишкова опровергла слухи о романе с 17-летним братом Миланы Тюльпановой
Prt Scr instagram.com / @missalena.92

Тюльпанов тем временем утверждает, что состоит в отношениях с Шишковой. По его словам, он общается с ней каждый день.

«Да, в данный момент моя возлюбленная — бывшая девушка одного из самых известных рэперов. Рэп я не очень люблю, а вот бывших девушек рэперов — очень сильно. Я очень надеюсь на дальнейшее развитие наших отношений, потому что Алена по-настоящему роскошна и красива. Мы с ней каждый день на связи. По телефону общаемся, по видеосвязи тоже. В этом плане меня все устраивает», — говорил ранее юноша «Собеседнику».

Сегодня стало известно, что ребенок Тюльпановой и футболиста Александра Кержакова сломал руку в детском саду. Полицейские начали проверку по факту инцидента, произошедшего в Петроградском районе Петербурга.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алена Шишкова опровергла слухи о романе с 17-летним братом Миланы Тюльпановой
тюльпанов роман Шишкова
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